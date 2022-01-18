В Турции умер украинский моряк, который работал на грузовом судне «Маранта», прибывшем в турецкий порт Самсун из порта Рени.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, пишет Укринформ.

— Вчера, 17 января, на грузовом судне «Маранта», которое совершило рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство, — рассказал Андрей Билык.

По его словам, консульским отделом посольства Украины в Турции установлена связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.

Ранее в Украину вернулись моряки, которых несколько лет удерживали в Ливии.