Во вторник, 18 января, в Николаеве на проезжую часть проспекта Центрального упал тополь.
Об инциденте сообщили пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».
Дерево упало на отрезке проспекта между улицами Садовая и 3-я Слободская. Движение по направлению Херсонского шоссе было затруднено — незаблокированной осталась ишь одна полоса.
О пострадавших не сообщается.
Сегощня НикВести сообщали, что в Кропивницком ветер повалил главную елку города.
Во вторник, 18 января, в Николаеве на проезжую часть проспекта Центрального упал тополь.
Об инциденте сообщили пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».
Дерево упало на отрезке проспекта между улицами Садовая и 3-я Слободская. Движение по направлению Херсонского шоссе было затруднено — незаблокированной осталась ишь одна полоса.
О пострадавших не сообщается.
Сегощня НикВести сообщали, что в Кропивницком ветер повалил главную елку города.