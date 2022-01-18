Во вторник, 18 января, в Николаеве на проезжую часть проспекта Центрального упал тополь.

Об инциденте сообщили пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».

Дерево упало на отрезке проспекта между улицами Садовая и 3-я Слободская. Движение по направлению Херсонского шоссе было затруднено — незаблокированной осталась ишь одна полоса.

О пострадавших не сообщается.

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