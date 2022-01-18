В Кропивницком ночью из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города на площади Героев Майдана.

Об этом сообщает CBN.

— Не выдержала метели и еще одна новогодняя елка Кировоградщины - этой ночью дерево упало в Кропивницком, — пишет издание.

По информации другого интернет-СМИ Златополь, коммунальщики уже убирают сломанную елку, а также расчищают главную площадь города от снега.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Кировоградской области сообщили, что ночью и днем 18 января в Кропивницком и Кировоградской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду метель.

Напомним, 19 декабря прошлого года в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.