В Харькове правоохранители задержали мужчину, который требовал у предпринимателя 250 тысяч долларов (7 миллионов гривен) вымышленного долга. Мужчина оказался «криминальным авторитетом».

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Под угрозами физической расправой и уничтожением имущества мужчина заставлял местного предпринимателя отдать ему придуманный долг. Процесс вымогательства и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские, согласно действующему законодательству.

17 января мужчину задержали оперативники управления стратегических расследований областного управления Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями во время получения средств. С места происшествия изъяли 150 тысяч долларов.

«Криминального авторитета» задержали по части 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. За совершённое ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители готовятся к оглашению подозрения фигуранту дела, после чего суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, что в Николаеве правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве 47 тысяч долларов несуществующего долга у предпринимателя.