В Николаеве правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве 47 тысяч долларов несуществующего долга у предпринимателя.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

«Следователи Следственного управления совместно с оперативными сотрудниками Управления стратегических расследований ДСР при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области пресекли преступную деятельность четырех человек в возрасте от 33-х до 45-ми лет, которые требовали у гражданина несуществующий долг за поставку сельхозпродукции», — говорится в сообщении.

15 декабря на одной из автозаправочных станций Николаева фигуранты были задержаны полицейскими во время передачи им пострадавшим части денежных средств в сумме 130 тысяч гривен.

Установлено, что все члены преступной группировки являются жителями Николаева, к тому же злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета и довольно известные в криминальных кругах.

Во время обысков по месту их жительства и в автомобиле полицейские изъяли деньги, несколько автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны, а также психотропные вещества.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 Уголовного Кодекса Украины «Вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений». Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до семи лет заключения.

Ранее в Николаеве задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, который вымогал 200 тысяч гривен несуществующего долга у бизнесмена.