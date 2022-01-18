Во вторник, 18 января, около 16-30 часов поступило сообщение о минировании здания Николаевского городского совета.

Об этом сообщаю НикВести.

Началась эвакуация сотрудников и посетителей.

На место прибыли правоохранители, район возможной опасности оцепили. Началось обследование здания и близлежащей территории.

Также перекрыли движение транспорта на улице Адмиральской.

Напомним, в воскресенье, 9 января, поступило сообщение о том, что на Соборной площади в Николаеве заминировали каток.