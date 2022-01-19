Прошедшие сутки, 18 января, прошли без нарушений на Донбассе. Также не зафиксировано нарушений режима прекращения огня и сегодняшним утром по состоянию на 7 утра.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

18 января на Донбассе не было обстрелов. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и по состоянию на сегодняшнее утро.

— За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может начать атаку на Украину в любой момент.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия нуждается в наземном коридоре, который соединял бы РФ с полуостровом.