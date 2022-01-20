В 2021 году на территории Польши скончались 962 гражданина Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные посольства Украины в Польше.

Указано, что смертность выросла на 33% по сравнению с 2020 годом.

Вместе с тем в посольстве отметили, что в прошлом году уменьшилось количество летальных случаев, произошедших в результате трагических событий. В 2021 году их доля составляла более 10%, а в 2020 году — более 15%.

По разным оценкам, в Польше может находиться до 2 мллионов граждан Украины.

Напомним, ранее в польском городе Тшчанка Великопольского воеводства украинец ранил ножом своего работодателя, 72-летний мужчина скончался в больнице от полученного ранения.