СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 44 нарушения в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №12/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 19 января.

— В Донецкой области Миссия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения, — говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло в районах к северу от Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка) и юго-западнее Светлодарска (подконтролен правительству, 57 км северо-восточнее Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 232 нарушения режима прекращения огня (некоторые также вблизи Широкино).

— В Луганской области СММ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня, которые произошли северо-восточнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска), — сообщили в Миссии ОБСЕ.

Напомним, сутки ранее прошли без нарушений на Донбассе.