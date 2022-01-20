Вооруженные формирования Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей разместили 61 единицу военной техники с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

— За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 61 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей, — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в зоне действий так называемого «1 армейского корпуса» всего размещено вооружение и военной техники две единицы: Марьяновка (13 километров от линии столкновения) — БТР-70 (1 единица); Новоазовск (102 километра от линии столкновения) — буксируемая артиллерия неустановленного типа (1 единица).

В зоне действий так называемого «2 армейского корпуса» всего размещено вооружение и военной техники 59 единиц. В частности, с нарушением линии отвода в районе Бугаевка (37 километров от линии столкновения) обнаружены танки неустановленного типа (10 единиц).

Кроме того, в районе н.п. Бугаевка (37 километров от линии столкновения) — буксируемая артиллерия неустановленного типа (7 единиц), ББМ (38 единиц), в районе н.п. Суходол (21 километр от линии столкновения) — боевая машина пехоты (4 единицы).

В пресс-службе также отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районах Корсунь, Ясиноватая и Безыменное вооруженные представители вооруженных формирований заблокировали проезд патрулям СММ.

Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.