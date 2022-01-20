Сегодня утром, 20 января, по борту боинга Polish Airlines, летевшего в Доминиканскую республику, ударила молния. Экипаж не растерял контроль и вернулся в аэропорт, несмотря на возгорание.

Об этом пишет O2.

По словам пассажиров, капитан решил вернуть машину в аэропорт Варшавы, заметив возгорание. Через короткое время самолет приземлился в аэропорту имени Шопена. К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, отделавшись испугом.

В настоящее время службы осматривают самолет. Люди, заплатившие за билет, ждут решения о том, смогут ли они повторно войти в эту машину.

После осмотра самолета будет принято решение, смогут ли пассажиры путешествовать на самолете, пораженном молнией, или же придется менять машину, — рассказал пресс-секретарь Polish Airlines Кшиштоф Мочульский.

По данным Flighradar24.com, самолет польских авиалиний вылетел из Варшавы около 6:30 утра и направился в сторону Пуэрто-Плата в Доминиканской Республике. Он должен был быть там в 12.30, но только через 24 минуты после взлета приземлился в Варшаве.

Как сообщалось, под Днепром упал и загорелся самолет.