В аэропорту Николаева гражданин Турции предложил пограничнику 200 долларов США для пропуска через государственную границу своих четверых товарищей, у которых не было всех необходимых документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

— Только 46-летний турок имел все необходимые документы для пересечения границы, а остальным иностранцам было отказано во въезде в Украину. Однако «законный гость», долго не сомневаясь, предложил пограничнику 200 долларов США за содействие в пропуске его друзей. Инспектор от взятки категорически отказался, а турок заработал себе основания для открытия уголовного производства, — уточнили в ведомстве.

Взяточник задержан. В Нацполицию направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса. Его соотечественники ожидают обратного рейса.

Ранее пограничники в Николаеве не пустили россиян из-за незаконного посещения Крыма.