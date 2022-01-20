Во Львове злоумышленник за восемь минут украл $120 тысяч из кабинета судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Об этом сообщило издание «Высокий замок».

Грабитель залез в суд через окно на втором этаже, поднявшись по решетке на первом этаже, взломал сейф и вытащил из него деньги. В здании суда злоумышленник пробыл не более восьми минут, пишет издание.



Сообщается, что сигнализации в помещении нет, государственная охрана злоумышленника не заметила.



По информации СМИ, полученной в полиции, судья объяснила, что похищенные деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, оставив средства на хранение.



Между тем пресс-служба Западного апелляционного хозяйственного суда сообщила в Facebook, что все похищенное «личное имущество» было указано в декларации судьи. В суде не сообщили, сколько именно средств украли у сотрудника.

Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.