Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной.

Об этом свидетельствуют новые фото, снятые спутниками компании Maxar Technologies, которые в четверг, 20 января, опубликовало Reuters.

Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:

в Климово, который находится в 13 км от Украины;

в Клинце — в 30 км от Украины;

в Ельне — в 135 км от Украины;

в Погоново — в 165 км от Украины.

На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также составы, груженные разной техникой.

Ранее аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.