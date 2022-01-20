Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной.
Об этом свидетельствуют новые фото, снятые спутниками компании Maxar Technologies, которые в четверг, 20 января, опубликовало Reuters.
Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:
На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также составы, груженные разной техникой.
Ранее аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.
Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной.
Об этом свидетельствуют новые фото, снятые спутниками компании Maxar Technologies, которые в четверг, 20 января, опубликовало Reuters.
Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:
На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также составы, груженные разной техникой.
Ранее аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.