В Новом Буге неизвестные повредили часть нового забора на местном кладбище.

Об этом сообщается на сайте Новобугской громады.

Отмечается, что осенью прошлого года на территории «Коцюбинского» кладбища было установлено новое ограждение. Но часть этого забора (8 секций) повредили вандалалы.

В городском совете уже обратились к правоохранителям. За преднамеренное уничтожение или порчу коммунального имущества предусматриваются штрафные санкции или общественные работы.

— Уважаемые жители! Еще раз призываем ответственно относиться к общему имуществу и беречь то, что делается городом для каждого жителя, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Баштанке на территории местного рынка, где планировали построить супермаркет, обнаружили человеческие останки. Предполагают, что на этом месте было старинное кладбище.