В Николаеве ночью 21 января на улице Декабристов сгорели припаркованные Toyota Avalon, Toyota Camry, Volkswagen Touareg и Volkswagen Touran.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Предварительная причина возгорания — поджог.

Автомобили находились на стоянке во дворе пятиэтажек. В 03:40 пожарные локализовали и в 04:05 ликвидировали пожар.

От ГСЧС на месте работало четыре единицы техники и 16 пожарных, дополнительно привлекались экипажи полиции.

Ранее в пожаре на Николаевщине погиб мужчина, еще одну женщину спасли.