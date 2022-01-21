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В Николаеве ночью 21 января на улице Декабристов сгорели припаркованные Toyota Avalon, Toyota Camry, Volkswagen Touareg и Volkswagen Touran.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Предварительная причина возгорания — поджог.
Автомобили находились на стоянке во дворе пятиэтажек. В 03:40 пожарные локализовали и в 04:05 ликвидировали пожар.
От ГСЧС на месте работало четыре единицы техники и 16 пожарных, дополнительно привлекались экипажи полиции.
Ранее в пожаре на Николаевщине погиб мужчина, еще одну женщину спасли.
В Николаеве ночью 21 января на улице Декабристов сгорели припаркованные Toyota Avalon, Toyota Camry, Volkswagen Touareg и Volkswagen Touran.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Предварительная причина возгорания — поджог.
Автомобили находились на стоянке во дворе пятиэтажек. В 03:40 пожарные локализовали и в 04:05 ликвидировали пожар.
От ГСЧС на месте работало четыре единицы техники и 16 пожарных, дополнительно привлекались экипажи полиции.
Ранее в пожаре на Николаевщине погиб мужчина, еще одну женщину спасли.