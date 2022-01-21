На углу улиц Большой Морской и 1-й Военной канализационные стоки одного из частных домов выливаются на тротуар. В морозную погоду они замерзают и превращаются в «каток».

На ситуацию обратил внимание Руслан Кретов, опубликовав соответствующие фото в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

На фото видно, что канализационная труба выведена в аккурат к тротуарной части улицы.

— Местные жители выливают жидкие отходы под ноги прохожим. Все это замерзает и превращается в каток. Если это не часть экспозиции музея под открытым небом «быт Средневековья», прошу это прекратить, — написал Руслан Кретов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».