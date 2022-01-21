Жители Корабельного района Николаева просят устранить утечку канализации в подвале одного из домов.

Об этом написал Роман Козаков в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Проблема возникла по адресу проспект Корабелов, 1. По словам горожанина, канализация течет с лета 2021 года, местный ЖЭК никак не может ее починить.

Ранее в КП «Николаевводоканал» рассказали, что проблему засоров канализационных сетей в Николаеве в основном создают влажные салфетки, которыми люди забивают стоки.

По словам технического директора предприятия Василия Тельписа, по состоянию на декабрь 2021-го коммунальные сотрудники вычистили 11 497 пробок.