Проблему заторов канализационных сетей в Николаеве в основном создают влажные салфетки, которыми люди забивают стоки.

Об этом рассказали в «Николаевводоканал

В ходе брифинга технический директор предприятия Василий Тельпис рассказал, что коммунальные сотрудники за неполный 2021 год вычистили 11 497 пробок.

— Самая большая проблема сейчас это влажные салфетки, которые попадая в сети канализации создают пробки и являются причинами утечки на поверхность сточных вод. Это проблема не только канализации у дома, даже на канализационных коллекторах больших диаметров случаются засоры «...» Мы просим горожан не пользоваться канализацией как мусорной кучкой. Напоминаем, что нельзя выбрасывать в сети канализации: предметы личной гигиены, остатки пищи, крупы, муку, строительный мусор, наполнитель для туалета животных, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, директор «Николаевводоканала» рассказал об опыте Польши в использовании общедомовых счетчиков на воду.