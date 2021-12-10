В Польше успешно работает практика использования общедомовых приборов учета воды подобно тем, которые с августа следующего года начнут устанавливать в украинских многоэтажках и в Николаеве, в частности.

Об этом во время итоговой пресс-конференции рассказал директор НКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, говорится в сюжете ТРК «МАРТ».

По его словам, опыт Польши показал, что с общедомовыми счетчиками удается экономить природные ресурсы, а потребители платят за реально потребленную воду.

— Я недавно посещал Польшу, интересовался, что у них происходит с коммерческим учетом. Происходит то же, что будет делаться у нас. Такие же подомовые счетчики, такой же тщательный учет воды и т.д. Они берегут ресурсы, они берегут природу и хотят, чтобы абонент платил за то, что он реально потребил, — рассказал Борис Дуденко.

Как сообщалось, с августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.

Напомним также, что в Николаеве вскоре повысится тариф на водоснабжение и водоотвод. НКП «Николаевводоканал» уже подал свои расчеты на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.