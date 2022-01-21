На предприятии «Зоря»-«Машпроект» подтвердили, что температура воздуха в помещениях низкая. Подачу тепла в помещения существенно сократили для экономии газа.

Об этом рассказала начальник отдела связей с общественностью ГП «Зоря» — «Машпроект» Елизавета Бельчик, пишет «Шиповник».

По словам Елизаветы Бельчик, чтобы предприятие «Зоря» — «Машпроект» не закрылось на «очередные каникулы» было принято решение о сокращении количества подачи тепла.

– Температура воздуха в подразделениях низкая. Это связано с очень высокими ценами на газ. Предприятие вынуждено сильно экономить на энергоресурсах, поскольку цена находится на грани неподъёмной. Для того, чтобы не закрыться в ближайшее время, мы вынуждены экономить на отоплении в том числе. Если сравнить ситуацию с январем прошлого года, то цена на газ для предприятия составляла – 8 тысяч гривен за 1000 кубометров газа, сегодня предприятие платит более 61 тысячи гривен за 1000 кубометров газа. Мы понимаем, что это очень высокая нагрузка и она нереальная. Для того, чтобы пройти этот сезон мы вынуждены экономить, — рассказала Елизаветы Бельчик.

Она также отметила, что не у всех подразделений одинаковые температуры воздуха, действительно, есть подразделения, где температуры более низкие. Потому вопрос об использовании кондиционеров и каминов должен решаться индивидуально по согласованию с руководителями этих подразделений.

– У меня невысокая температура в кабинете, но я не могу сказать о том, что мне необходимо брать больничный. По поводу ограничения использования электроприборов, действительно был такой случай, в частности у нас есть здание завода управления, в котором из-за большого использования кондиционеров, каминов и так далее возникла перегрузка сети. В результате чего сложилась опасная ситуация, которая была чревата возгораниями. Для того, чтобы этого не повторялось было принято решение ограничить использование каминов и кондиционеров, но к чайникам это не имеет никакого отношения. Возможно, кто-то на местах перегнул палку, наоборот, людям советуют делать горячий чай и греться, используются микроволновки. Это ограничение касается только одного здания завода управления и только на такие электроприборы, — Елизаветы Бельчик.

Ранее сообщалось, что на николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» выпустили приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами — теперь температура в некоторых помещениях опустилась до +2°C. Средняя температура в различных помещениях колеблется от +8°C до +13°C.