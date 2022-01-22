Вчера днем, 21 января, загорелся сухостой на территории природного заповедника «Еланецкая степь».

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о случившемся поступило в 14:17. К месту направили спасателей 21 и 15 ГПСЧ, местную пожарную охрану «Бугское», к тушению также привлекли 6 работников заповедника.

В 15:21 пожар локализовали и в 15:50 ликвидировали на площади 7 гектаров. Причина возникновение устанавливается. От ГСЧС всего привлекалось 6 человек и две единицы техники.

Напомним, в ночь на субботу, 22 января, случился пожар двух этажей николаевского ресторана «Daily Sport».