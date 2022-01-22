В ночь на субботу, 22 января, случился пожар двух этажей николаевского ресторана «Daily Sport».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию спасатели установили, что огонь охватил цокольный и третий этаж здания, существует угроза распространения пламени на остальные этажи. На место отправили дополнительные отделения сотрудников ГСЧС.

Пожар на площади 300 квадратных метров локализовали в 3:10, потушили — в 4:00. Его причина и размер убытков устанавливаются, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 16 января горело здание Центрального районного суда Николаева на улице Потемкинской.