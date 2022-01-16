Сегодня, 16 января, в здании Центрального районного суда Николаева на улице Потемкинской произошел пожар.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook юрист Сергей Жолонко.

Он отметил, что за последнюю неделю здание горело дважды.

— Печально, что здание, принадлежащее государству (в лице Государственной судебной администрации, — прим.), уже седьмой год, как превратилось в постоянно действующий притон. Более того – в сплошную двухэтажную алко- и наркоуборную, — сообщил Сергей Жолонко.

Как пишет издание «Новости-Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области, в здании бывшего суда горел подвал. Пожар распространился на площади 15 м2.

Напомним, в заброшенном здании, где ранее располагался ЖКП «Південь», бездомные устроили место для ночлега. Там регулярно происходят пожары, ссоры, некоторые из них заканчиваются летальным исходом.