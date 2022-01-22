В городе Сновск Корюковского района Черниговской области произошел пожар в Свято-Николаевской церкви Черниговской епархии УПЦ.

Об этом в субботу, 22 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Около четырех часов утра пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено имущество на площади 16 квадратных метров, повреждены пол и стены на общей площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог.

Напомним, третий по величине замок польских князей Ксёнж пострадал в результате намеренного поджога.