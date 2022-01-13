Третий по величине замок польских князей Ксёнж пострадал в результате намеренного поджога.

Об этом пишет RMF24.

Пожар произошел вчера вечером, 12 января. Спасатели получили сигнал и направили к месту происшествия пять групп, на месте они увидели много густого черного дыма.

По словам пожарных, в технологическом тоннеле горел пенопласт. Ничего серьезного не произошло.

На данный момент подсчитываются убытки. Однако, по данным СМИ, вполне вероятно, что ничего ценного не было сожжено.

Камеры наблюдения показали, что за этим стоят два человека, один из которых и устроил поджог. За дело взялась полиция. Запись с камер наблюдения засекречена. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

— Мы проверяем, было ли совершено преступление, — заявил пресс-секретарь местной полиции Мартин Свежий.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября прошлого года в Николаеве пытались поджечь офис адвоката.