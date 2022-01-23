На Закарпатье группа туристов 23 января попала под лавину. Один человек пострадал и нуждается в транспортировке, в помощь туристам отправили спасателей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, об инциденте спасатели узнали в 11:18 через приложение «Спасение в горах». Речь идет о группе из 9 туристов, которая попала под снег на горной долине Боржава (склон горы Плай) вблизи поселка Воловец.

В результате схождения лавины пятерых из них частично засыпало снегом. Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал.

Для помощи привлекли десятерых горных спасателей и 3 единицы техники. Также спасатели находятся с туристами на связи.

Людям советуют воздержаться от похода в горы на период повышенной опасности схождения лавин. Если вы все же решили идти в горы, то спасатели напоминают, что перед походом нужно зарегистрироваться в них. Кроме того, следует подготовиться к походу, взяв с собой теплые вещи и альпинистское снаряжение.

Спасатели просят идти в поход только в сопровождении опытных туристов и прекратить путешествие в неблагоприятную погоду. Не ходите в такие походы сами, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы — 3 человека.

Напомним, в селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус с туристам.