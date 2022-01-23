В субботу, 22 января, в районе села Подовое Новотроицкой территориальной громады патрульные спасли 82-летнего мужчину, чей автомобиль слетел в замерзший Каховский канал.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Херсонской области

ДТП произошло на глазах местных правоохранителей Дениса Димина и Александра Мартынюка, которые сразу же бросились на помощь водителю, оказавшемуся в ловушке.

— Денис открыл дверь автомобиля и с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. В это время к спасению присоединились и неравнодушные местные жители, которые проезжали мимо и остановились, чтобы помочь правоохранителям. Дальше инспекторы полиции вместе с гражданами начали вытаскивать мужчину из воды на берег, — рассказали в полиции.

Пострадавшего пенсионера доставили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что на улице Аэродромной в микрорайоне Матвеевка водитель мотоблока с самодельным прицепом не справился с управлением и слетел кювет.