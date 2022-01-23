В субботу, 22 января, на улице Аэродромной в микрорайоне Матвеевка водитель мотоблока с самодельным прицепом не справился с управлением и слетел кювет.

Как сообщили в полиции Николаевской области, от полученных травм водитель погиб на месте происшествия.

По указанному факту следователи открыли уголовное дело по признакам части 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть».

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 067 518 6621, 102.

Напомним, 30 декабря 2021 года спасатели вытащили из кювета автомобиль «Suzuki Vitara», слетевшего со скользкой трассы в Николаевской области.