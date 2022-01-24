В течение минувших суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики десять раз открыли огонь по позициям ВСУ. В результате обстрелов один военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты открывали огонь из пулеметов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия.

Зафиксированы обстрелы в направлении Водяного, вблизи Попасной, в сторону Катериновки, недалеко от Новозвановки и в окрестностях Причепиловки.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

С начала суток, 24 января, нарушений не зафиксировано.

Напомним, 22 января штаб зафиксировал четыре нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный пострадал.