За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал четыре нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный пострадал.

Как сообщает пресс-центр ООС, неподалеку от Майского и непосредственно по населенному пункту Майское боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Кроме этого, оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-25.

В результате действий террористов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.

С начала текущих суток штаб зафиксировал четыре обстрела со стороны боевиков в направлении Водяного.

На Донбассе с 27 июля 2020 года формально действует режим прекращения огня. Однако российские боевики продолжают регулярно нарушать договоренности и открывают огонь по украинским позициям.

Напомним, что за сутки 21 января на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.