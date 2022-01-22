За прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

Об этом уведомляет штаб ООС на своей странице в Facebook.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 7 утра 22 января оккупанты также не нарушали режим «тишины».

20 января на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков: в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки — из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки — из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.

Напомним, на одном из учебных полигонов Николаевской области 25-летний военнослужащий закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты, чем спас ему жизнь.