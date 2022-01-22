За прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.
Об этом уведомляет штаб ООС на своей странице в Facebook.
Кроме того, отмечается, что по состоянию на 7 утра 22 января оккупанты также не нарушали режим «тишины».
20 января на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков: в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки — из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки — из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.
Напомним, на одном из учебных полигонов Николаевской области 25-летний военнослужащий закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты, чем спас ему жизнь.
За прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.
Об этом уведомляет штаб ООС на своей странице в Facebook.
Кроме того, отмечается, что по состоянию на 7 утра 22 января оккупанты также не нарушали режим «тишины».
20 января на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков: в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки — из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки — из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.
Напомним, на одном из учебных полигонов Николаевской области 25-летний военнослужащий закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты, чем спас ему жизнь.