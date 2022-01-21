На одном из учебных полигонов Николаевской области 25-летний военнослужащий закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты, чем спас ему жизнь.

Об этом в Facebook пишет Командование Сил логистики ВСУ

Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, старшего лейтенанта Богдан Федосенко назначили руководителем на учебном месте.

— Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, Богдан Федосенко среагировал мгновенно — оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному, — говорится в сообщении.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

В Командовании Сил логистики ВС Украины отметили, что за такой поступок с целью воспитания лидерских качеств у подчиненного личного состава подготовили ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Богдана Федосенко.

Напомним, что в 2016 году на Широколановском полигоне в Николаевской области, во время стрельб разорвался 120-милиметровый миномет, что привело к гибели военнослужащего. Двое бойцов получили тяжелые ранения, еще шестеро – легкие.

В апреле 2018 года на военном полигоне Широкий Лан из-за разрыва колена искрогасителя один военный получил ранения.