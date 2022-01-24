По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в городе Инглвуд в штате Калифорния, еще один человек получил ранения.

Как передает Укринформ, об этом сообщают американские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в 1:30 утра в воскресенье, офицеров полиции вызвали из-за стрельбы в доме по улице Парк-авеню в Инглвуде.

Местная полиция подтвердила, что трое пострадавших погибли на месте происшествия, а еще двое были доставлены в ближайшую больницу, где один из них скончался. Врачи оценивают состояние потерпевшего как критическое.

Мотивы стрельбы, произошедшей во время вечеринки в доме, пока что неизвестны.

Ранее в Виннице правоохранители задержали двух мужчин, которые устроили драку и стрельбу в ночном клубе.