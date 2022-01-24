По состоянию на 24 января в Николаевской области выявили 209 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 2 пациента.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировали 24 случая COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 057 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 193, всего — 113 008. Умерло всего от последствий — 3 377.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находятся 424 человека.
С 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.
По состоянию на 24 января в Николаевской области выявили 209 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 2 пациента.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировали 24 случая COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 057 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 193, всего — 113 008. Умерло всего от последствий — 3 377.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находятся 424 человека.
С 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.