По состоянию на 24 января в Николаевской области выявили 209 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 2 пациента.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 70 185 (+144);

Первомайск — 7 001 (+2);

7 001 (+2); Южноукраинск — 3 812 (+16);

3 812 (+16); Вознесенск — 2 671 (+5);

2 671 (+5); Очаков — 1 975 (+18).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировали 24 случая COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 057 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 193, всего — 113 008. Умерло всего от последствий — 3 377.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находятся 424 человека.

С 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.