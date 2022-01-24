Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии, сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 24 января.

По информации следствия, житель Донбасса входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и трассы Бахмутка. Он присоединился к боевикам в мае 2015 года. Мужчина занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили «данью» своих подчиненных. После чего он скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Задержанному сообщено о подозрении по статье об участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Также проверяется информация о его причастности к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

В течение минувших суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики десять раз открыли огонь по позициям ВСУ. В результате обстрелов один военный получил ранения.