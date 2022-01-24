В понедельник, 24 января, в Николаевской области из-за непогоды на трассе занесло грузовик Renault с прицепом.

Соответствующее видео опубликовано в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент случился в 200-х метрах возле поворота на Снигиревку.

Из-за ДТП половина проезжей части оказалась перекрытой. Судя по видео, на место ДТП приехал другой грузовик, чтобы перегрузить груз.

Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.