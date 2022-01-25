СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 21 до вечера 23 января 132 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 191 такое нарушение в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №16/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 24 января.

— В период с вечера 21 по вечер 23 января в Донецкой области СММ зафиксировала 132 нарушения режима прекращения огня, в том числе 19 взрывов неопределенного происхождения, — говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло в районах к северу от Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала в этой области 75 нарушений режима прекращения огня, в частности некоторые были зафиксированы вблизи Широкино.

— С вечера 21 до вечера 23 января в Луганской области СММ зафиксировала 191 нарушение режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва неопределенного происхождения, — отмечается в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения произошло северо-западнее участка разведения в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска) и к северо-востоку от Попасной (подконтролен правительству, 69 км к западу от Луганска).

Отмечается, что 45 нарушений режима прекращения огня, которые наблюдатели слышали в районе северо-западнее Шимшиновки (неподконтрольный правительству, 27 км юго-западнее Луганска), по оценке Миссии, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

Напомним, Россия назвала жителей Донбасса «российскими гражданами» и заявила, что Украина якобы может устраивать провокации на Донбассе.