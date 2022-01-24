Россия назвала жителей Донбасса «российскими гражданами» и заявила, что Украина якобы может устраивать провокации на Донбассе.

Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов, пишет «Слово и дело».

В России пригрозили, что «не отнесутся с терпением», если Украина или западные страны будут «устраивать провокации на Донбассе против российских граждан».

— Все ясно было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, – рассказал Константин Гаврилов.

По его словам, Киев и западные страны пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины, обвиняя Россию в намерении вторгнуться.

Напомним, Президент Китая Си Цзиньпин мог в телефонном разговоре попросить президента РФ Владимира Путина не совершать полномасштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля.