Президент Китая Си Цзиньпин мог в телефонном разговоре попросить президента РФ Владимира Путина не совершать полномасштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля.

Об этом пишет Bloobmerg со ссылкой на собственные источники в Пекине, передает hromadske.

По данным агентства, лидер КНР не хочет «затмить» Олимпиаду, а новое вторжение России в Украину якобы втянет Китай в «дипломатическое противостояние».

Как отмечает Bloomberg, страна потратила миллиарды долларов на подготовку Олимпиады. Кроме того, Си Цзиньпин якобы хочет укрепить свой авторитет, чтобы получить поддержку на следующих президентских выборах весной 2022 года. Владимир Путин уже принял его приглашение посетить зимние Игры в Пекине.

Учитывая такие расходы на подготовку к Олимпиаде, а также значительное политическое сопротивление, которое предшествовало соревнованиям, Китай недавно заявил, что выступает за «сбалансированное и справедливое отношение к проблемам безопасности» и призывает все стороны «решать разногласия путем диалога и консультаций».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая подчеркнул, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об Олимпийском перемирии «за семь дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр».

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в том числе в образовании.