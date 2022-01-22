В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в том числе в образовании.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на сайт МИД РФ.

Госдепартамент США 20 января опубликовал информационный бюллетень о российской дезинформации по Украине, в котором, среди прочего, обратил внимание на то, что в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности, а также живут в условиях жестоких репрессий и страха.

При этом в США отмечают, что нет никаких достоверных данных о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные люди находятся под угрозой со стороны украинских властей.

В ответ на это официальная Москва заявила, что якобы ситуация с правами человека в Крыму, включая положение национальных меньшинств, «не просто улучшилась… а стала качественно иной».

Кроме того, российский МИД в очередной раз возмутился поддержкой украинского языка в Украине и углядел в этом «чудовищные масштабы» нарушений и притеснение русскоязычных граждан.

— Нарушения прав многомилионного русскоязычного населения в Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны (Украины, — прим.) принимают дискриминационные законы о языке, образовании, так называемых коренных народах, вытесняя русский язык из всех сфер жизни, — указано в публикации.

Как известно, захват Россией Крыма и развязывание ею войны в Донецкой и Луганской областях проходило под лозунгом «защиты» прав русскоязычного населения этих регионов. Языковой вопрос стал одной из главных манипуляций, используемых российской пропагандой.

Напомним, новый президент Ирана Эбрахим Раиси перечислил противников, которым, как он считает, ему помогает противостоять Москва.