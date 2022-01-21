Президент Ирана Эбрахим Раиси читает намаз в Кремле

В ходе своего вчерашнего визита в Россию новый президент Ирана Эбрахим Раиси перечислил противников, которым, как он считает, ему помогает противостоять Москва. В когорту злостных врагов вошли «агенты высокомерия США» и «сионистский режим» Израиля.

Об этом пишет корреспондент издания «Коммерсантъ» Марианна Беленькая.

По сведеньям издания, новый формальный глава ближневосточного государства отметил, что на Кремль, который помогает Ирану в Сирии, «снизошло благословение».

— Господин Раиси обозначил и против кого Иран и Россия ведут борьбу в Сирии — «не против неверных, а против агентов высокомерия (США,— прим.) и сионистского режима (Израиль,— прим.)», — отмечает издание.

Также он давал российским депутатам мастер-класс «как противостоять темным силам», обличал НАТО гневными тирадами с трибуны Госдумы и «сетовал на отрыв современного общества от духовных скреп» В своей речи он неоднократно отрицал, что Иран тайно занимается разработкой ядерного оружия.

— Это не входит в нашу оборонную стратегию, — заявил Эбрахим Раиси, добавив, что Иран готов заключать ядерную сделку с Западом, если со страны снимут санкции.

Под конец своего проникновенного монолога он призвал благословение Аллаха на российских чиновников, которые очень обрадовались этой удаче и восторженно зааплодировали политику из дружественной страны.

Как сообщалось, президент Ирана Ибрахим Раиси усмотрел во Владимире Путине надежного партнера и предложил Кремлю выступить альянсом против коллективного Запада и США.