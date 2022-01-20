Президент Ирана Ибрахим Раиси усмотрел во Владимире Путине надежного партнера и предложил Кремлю выступить альянсом против коллективного Запада и США.

Об этом пишет РБК.

Глава теократического государства назвал главным врагом США.

— В нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе Соединенным Штатам, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз, — акцентировал Ибрахим Раиси.

Кроме этого, он отнес Россию к числу дружественных стран, с которыми строит выстраивать долгосрочные отношения.

Этому заявлению предшествовали переговоры Москвы и Тегерана. На них главной темой была проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Вдобавок, сегодня, 20 января, президент Ирана будет выступать в российской Госдуме.

Напомним, Иран придумал свои санкции за убийство генерала Сулеймани.