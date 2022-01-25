За прошедшие сутки, 24 января, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации велись в сторону Причепиловки в Луганской области. Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов наши бойцы не пострадали.

«Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — добавили в штабе ООС.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 21 до вечера 23 января 132 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 191 такое нарушение в Луганской области.