На одной из дорог Николаевской области «Москвич» слетел в кювет, машину доставали спасатели.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как известно, из-за осадков в виде мокрого снега на Николаевщине образовалась гололедица и снежные накаты. Вследствие этого движение на трассах усложнилось.

Для мониторинга ситуации в ГСЧС создали мобильные группы, которые на специальных автомобилях САРМ работали на автодорогах Н-24 «Благовещенское-Николаев» и М-14 «Одесса- Мелитополь-Новоазовск».

В ходе дежурства помощь оказали водителю автомобиля «Москвич-412», машина которого влетела в кювет близ села Новоочаков Баштанского района. В легковушке пребывало 4 человека, из них — 2 детей.

С помощью троса спасатели вытащили автомобиль на проезжую часть, где он продолжил движение. Никто не пострадал.

Напомним, в течение суток 25 января на дорогах Николаева и области сохранится гололедица, это I уровень опасности — желтый.