В течение суток 25 января на дорогах Николаева и области сохранится гололедица, это I уровень опасности — желтый.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

— Ночью и утром 25 января по области и Николаеву ветер северный, 15-20 метров в секунду, метель, — уточнили в ведомстве.

В ЭЛУ автодорог Николаев сообщают, что ночью, с уменьшением потока транспорта на дорогах Николаева, «кашу» очищала спецтехника. На посыпку использовано более 174 тонн реагента.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за непогоды на трассе занесло грузовик Renault с прицепом.