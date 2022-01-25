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В течение суток 25 января на дорогах Николаева и области сохранится гололедица, это I уровень опасности — желтый.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
— Ночью и утром 25 января по области и Николаеву ветер северный, 15-20 метров в секунду, метель, — уточнили в ведомстве.
В ЭЛУ автодорог Николаев сообщают, что ночью, с уменьшением потока транспорта на дорогах Николаева, «кашу» очищала спецтехника. На посыпку использовано более 174 тонн реагента.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за непогоды на трассе занесло грузовик Renault с прицепом.
В течение суток 25 января на дорогах Николаева и области сохранится гололедица, это I уровень опасности — желтый.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
— Ночью и утром 25 января по области и Николаеву ветер северный, 15-20 метров в секунду, метель, — уточнили в ведомстве.
В ЭЛУ автодорог Николаев сообщают, что ночью, с уменьшением потока транспорта на дорогах Николаева, «кашу» очищала спецтехника. На посыпку использовано более 174 тонн реагента.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за непогоды на трассе занесло грузовик Renault с прицепом.