В Первомайском районе Николаевщины намерены судить местного жителя, который незаконно вырубил деревья на сумму 28 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2021 года злоумышленник не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, в лесополосе вблизи поселка Подгородная Первомайского района, спилил дубы и акации. Лесоруб причинил АО «Украинская железная дорога» существенный ущерб на сумму более 28 тысяч гривен. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 6 членов организованной группы по факту незаконной порубки деревьев на территории Баштанского района.