Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 6 членов организованной группы по факту незаконной порубки деревьев на территории Баштанского района.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что жители Нового Буга долгое время занимались незаконной вырубкой деревьев в лесах и лесных насаждениях на территории Новобугского городского и Вольнозапорожского сельского советов Баштанского района. Незаконно срубленную древесину продавали жителям Нового Буга по объявлению в местной газете.

Напомним, что 22 сентября прошлого года их задержали. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 300 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе Николаевской области сотрудники полиции разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень» и «акация».