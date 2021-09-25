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В Николаевской области задержали «черных лесорубов» которые спиливали дубы в лесополосе возле города Новый Буг.
Правоохранители изъяли бензопилы, древесину и автомобиль, сообщили в пресс-службе полиции.
Как установили полицейские, злоумышленники наладили незаконную вырубку дубов и акации в лесных насаждениях бывших Казанковского, Баштанского и Новобугского районов. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба и круг причастных к преступлению лиц.
Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по части 4 статьи 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины осуществляет областная прокуратура.
Санкция статьи предусматривает наказание — до семи лет лишения свободы.
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В Николаевской области задержали «черных лесорубов» которые спиливали дубы в лесополосе возле города Новый Буг.
Правоохранители изъяли бензопилы, древесину и автомобиль, сообщили в пресс-службе полиции.
Как установили полицейские, злоумышленники наладили незаконную вырубку дубов и акации в лесных насаждениях бывших Казанковского, Баштанского и Новобугского районов. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба и круг причастных к преступлению лиц.
Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по части 4 статьи 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины осуществляет областная прокуратура.
Санкция статьи предусматривает наказание — до семи лет лишения свободы.
Ранее в Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.