В Николаевской области задержали «черных лесорубов» которые спиливали дубы в лесополосе возле города Новый Буг.

Правоохранители изъяли бензопилы, древесину и автомобиль, сообщили в пресс-службе полиции.

Как установили полицейские, злоумышленники наладили незаконную вырубку дубов и акации в лесных насаждениях бывших Казанковского, Баштанского и Новобугского районов. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба и круг причастных к преступлению лиц.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по части 4 статьи 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины осуществляет областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание — до семи лет лишения свободы.

Ранее в Новоодесском районе Николаевской области поймали браконьеров на незаконной рубке сосен.