На рейсе Polish Airlines, которым летели польские депутаты, возвращавшиеся из Варшавы в Брюссель, началось резкое падение давления воздуха. Проблему решил экипаж, никто не пострадал.

Об этом информирует RMF24.

На борту находились польские депутаты Европарламента Роберт Бедронь, Богуслав Либерацкий и Эльжбета Лукациевская. После появления признаков декомпрессии в виде нехватки воздуха экипаж принял решения посадить самолет в немецком Дюссельдорфе, а не бельгийском Брюсселе.

— Ситуация выглядела драматической, но все было под контролем. Браво экипажу, — поблагодарил пилотов Роберт Бедронь.

Депутатка Эльжбета Лукациевская рассказала об испуге, который ушел благодаря слаженной работе экипажа самолета.

— Спасибо пилотам и экипажу за профессиональное поведение и обеспечение безопасности всех пассажиров, — добавил член Европарламента из Польши Богуслав Либерацкий.

В авиакомпании объяснили, что на самолете возникла неисправность в системе герметичности салона.

— Капитан в соответствии с действующими процедурами принял решение снизить высоту полета и совершить посадку в штатном режиме в аэропорту Дюссельдорфа, — отметили на Polish Airlines.

За политиками прислали запасной борт, который доставил их в Брюссель.

Напомним, депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины президент РФ Владимир Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы жилых домов в 1999 году.